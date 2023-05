Entre os dias 12 e 21 de maio de 2023, a Escola de Armas, em Mafra, acolheu a LXV Semana Equestre Militar, um dos eventos desportivos mais tradicionais das Forças Armadas, que contou com a participação de aproximadamente 180 conjuntos nacionais e estrangeiros.

Além das diversas competições de Ensino, Obstáculos e Concurso Completo de Equitação, foram realizadas as tradicionais provas de obstáculos para os Cadetes-Alunos e Aspirantes Tirocinantes da Academia Militar (AM).

Nas provas de ensino, destaque para o desempenho do Coronel José Dores Moreira, que montou a égua Lusitana Heroína dos Pardinhos (filha de Aladino d’Atela e Zumba, por Liso), da Coudelaria A. Correia de Mendonça. Este conjunto alcançou a terceira posição nos dois dias, nas reprises A1 e A2, com médias de 68% e 68,75%, competindo com participantes nacionais e estrangeiros.

O espanhol da Guardia Real, Manuel Jurado Huertes com o cavalo Sir Robin foi o vencedor das reprises A1 e A2, tendo obtido as médias de 79,69% e 73,27%, respectivamente. O Major Wilson Fernandes conquistou a segunda posição com Beethoven, alcançando 68,93% na reprise A1, enquanto na quinta-feira (18) o Tenente-Coronel Carmo Costa na A2 ficou em segundo lugar com Lexington HP com 68,38%.

Este evento teve como objetivo apresentar o Sistema de Equitação Militar adotado pelo Exército, abrangendo desde a criação de cavalos até as fases iniciais do treino e preparação dos conjuntos para competições nas diversas disciplinas olímpicas.

O evento terminou com a atuação de conjuntos da Escola Superior Agrária de Santarém, a Charanga a Cavalo da Guarda Nacional Republicana, a Escola Portuguesa de Arte Equestre e a Reprise Equestre do Exército.​

A Semana Equestre Militar é um evento anual que ocorre desde 1955 e é considerado o mais tradicional evento desportivo das Forças Armadas atualmente.

Resultados Dressage AQUI