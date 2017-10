Luso-Totilas vence no Canadá

O Luso-Warmblood de 5 anos Hilton OC (Totilas X Vala OC por Latino) vence a sua primeira prova de Dressage em Thunderbird Show Park no Canadá, montado pela cavaleira e proprietária Canadense Gloria Schriever.

Hilton superou a pontuação de 80 pontos numa prova para cavalos novos de 5 anos (Julgado por Juízes FEI de 4*).

A Coudelaria Ortigão Costa começa agora a ver o reconhecimento funcional da forte aposta que protagonizou em 2011 com a aquisição de sémen do super Totilas.

Na “calha” encontram-se mais dois Luso-Warmblood’s filhos do Totilas. O Hotilas OC (Totilas x Ordenança OC por Dito) encontra-se em preparação com o cavaleiro olímpico Daniel Pinto e o Hotline OC (Totilas x Zelosia OC por Latino) está igualmente em franco progresso na Quinta da Fonte do Pinheiro.

Numa tónica de nível Internacional, a Coudelaria Ortigão Costa tem apostado na produção de descendência de outros ícones de referência funcional, como do garanhão De Niro (n.º 1 da Rolex WBFSH Top 10 Dressage Sire Ranking) ou mais recentemente do próprio Desperados (garanhão Olímpico de Grande Prémio que se tem notabilizado ao mais alto nível com a cavaleira olímpica alemã Kristina Bröring-Sprehe).