Lusitanos no CDI4* Hagen

Ocorreu de 21 a 24 de Setembro, o CDI4* de Hagen, Alemanha, que contou com a participação de João Pedro Moreira com o garanhão Rheinlander Escobello, António do Vale com o Oldenburgo Fine Fellow H e os brasileiros João Victor Marcari Oliva com Escorial Campline e Renderson Oliveira com Fogoso Campline.

O Grande Prémio, etapa fundamental para conquistar índices olímpicos para os Jogos de Paris 2024, foi dividido em duas competições de apuramento: uma destinada ao Grande Prémio Freestyle e outra ao Grande Prémio Especial.

No Grande Prémio de apuramento para o GP Freestyle, o talentoso alemão Frederic Wandres, montando o Hanoveriano Duke of Britain FRH, conquistou a vitória com a média final de 77,522%. Renderson Oliveira, com o olímpico, Fogoso Campline, destacou-se ao alcançar o décimo lugar, com uma pontuação de 69,413%.

João Pedro Moreira, que estreou com Escobello, um garanhão de 8 anos, em competições internacionais em junho deste ano, conquistou a 14ª posição, com a pontuação de 68,283%, garantindo assim sua vaga no GP Freestyle. Já António do Vale, com Fine Fellow H, conquistou a 17ª posição entre os 24 participantes, com a pontuação de 67,196%.

No Grande Prémio Freestyle, que ocorreu no sábado, Renderson Oliveira, atingindo a melhor marca pessoal com a pontuação de 72,895%, mantendo-se no décimo lugar na classificação geral. Por sua vez, João Pedro Moreira, com Escobello, encerrou sua participação em 15º lugar, com a média final de 67,745%

O talentoso João Victor Marcari Oliva, montando o Lusitano Escorial Campline, obteve um excelente 4º lugar no Grande Prémio de apuramento para o GP Especial, conseguindo 71,348%. No domingo, no GP Especial, João Oliva manteve o seu desempenho, conseguindo a pontuação de 71,149%, e conquistando a quinta posição entre os 13 melhores da reprise.

