Ludger Beerbaum: “Daniel Deusser é mais talentoso do que eu” 13 Abril, 2020 14:18

Aos 56 anos, o alemão Ludger Beerbaum, é um dos melhores atletas em actividade no mundo. Porém numa recente entrevista, afirmou que não foi devido ao seu talento que conquistou as inúmeras vitórias.

“Não me considero o cavaleiro mais talentoso do mundo. Daniel Deusser, Marcus Ehning e Scott Brash são de longe mais talentosos do que eu. Penso que alcancei um curriculum desportivo interessante porque trabalhei no duro para conseguir os meus objectivos. Sempre me apercebi que não era o melhor cavaleiro do circuito. Nunca fui o melhor, mas era bom em qualquer coisa. Isto junto com a minha determinação em vencer, tornou-me no cavaleiro que sou hoje”, afirmou Beerbaum, que participou em sete olimpíadas, conquistando a medalha de ouro por equipas em Seoul, Atlanta e Sidney e uma medalha de ouro individual em Barcelona com Classic Touch.