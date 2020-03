Longines Global Champions Tour: Luís Sabino Gonçalves é cabeça de cartaz 9 Março, 2020 18:15

Pelo 15º ano consecutivo o Global Champions Tour regressa ao Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais em 2020, onde decorrerá a etapa portuguesa deste Circuito de Saltos de Obstáculos Internacional de cinco estrelas, entre 18 e 20 de Junho.

O cavaleiro português, Luís Sabino Gonçalves, medalha de bronze por equipas nos Jogos do Mediterrânea de Barcelona (2018), tricampeão nacional, 4.º classificado no ranking nacional, é o cabeça de cartaz desta edição juntamente com o suíço Martin Fuchs e o belga Pieter Devos.

Na edição do ano passado, o primeiro lugar do pódio da etapa do Estoril coube a Martin Fuchs.