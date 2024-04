Longines Global Champions Tour: Duarte Seabra no México

O Longines Global Champions Tour e a Global Champions League 2024 chegam ao México, para celebrar nas instalações equestres do Campo Marte, localizadas no histórico Parque Chapultepec, a terceira etapa que ocorre entre 10 e 14 de abril.

A equipa Mónaco Aces, patrocinada pela Lion of Porches, iniciará a segunda etapa na décima terceira posição da classificação geral, mantendo a mesma formação de Miami: Gregory Cottard (Fra), Ines Joly (Fra), Oliver Fletcher (Gbr), Luiz Felipe Azevedo (filho) (Bra), Luiz Felipe Neto de Azevedo (Bra) e Duarte Seabra (Por).

O programa de provas tem início hoje, quarta-feira, com a primeira etapa do CSI2*, seguido pelo CSI5* na quinta-feira, e no sábado ocorrerá a prova por equipas da GCL, finalizando no domingo com o Grande Prémio do México, patrocinado pela GNP Seguros.