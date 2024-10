Longines FEI Jumping World Cup: Rodrigo Pessoa conquista segunda qualificativa em Washington (VÍDEO)

Rodrigo Pessoa (BRA) brilhou na noite deste sábado no Prince George’s Equestrian Center, montando Major Tom ao conquistar a Longines FEI Jumping World Cup™ Washington (EUA), segunda etapa da temporada 2024/25 da Liga Norte-Americana. Pelo seu triunfo Pessoa recebeu €85.000 em prize money.

Sendo o primeiro a competir num desempate com cinco conjuntos, Pessoa manteve a liderança contra as duas fortes cavaleiras americanas: a atual campeã Katie Dinan e Kristen Vanderveen, ambas debutantes em competições indoor com as suas respectivas montadas.

O tempo vencedor foi de 38,77 segundos, seguido de perto por Dinan com Out of the Blue SCF, que terminou em 40,27 segundos, e por Vanderveen, que sofreu uma falta e completou o percurso em 39,63 segundos.

Kent Farrington (EUA) permanece na liderança do ranking da NAL. Após vencer em Traverse City com Greya, garantiu o sétimo lugar em Washington com Myla, de 9 anos, acumulando agora 30 pontos. Daniel Bluman (ISR) está em segundo lugar com 27 pontos, seguido por Vanderveen (EUA).

