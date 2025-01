Leilão Online Schockemöhle: Descubra os Primeiros Descendentes de «Diablue PS» (VÍDEO)

Mais 25 cavalos talentosos de Paul Schockemöhle à venda no Leilão Online.

Os Leilões Online da Schockemöhle continuam a surpreender, e desta vez Paul Schockemöhle apresenta uma seleção de jovens promessas para saltos de obstáculos, prontas para alcançar o mais alto nível do desporto. Entre os destaques está a égua «Diadina PS» (Diablue PS), que descende de uma linhagem verdadeiramente impressionante.

O lendário «Diablue PS» (Diaron OLD) já conquistou uma série de vitórias em provas para cavalos novos, alcançando pontuações até 9.0, incluindo a qualificação para o Bundeschampionat e resultados notáveis no circuito internacional de jovens cavalos sob a sela do japonês Eiken Sato. Os seus descendentes não ficam atrás, seguindo os passos deste garanhão de elite, vencedor do teste de desempenho para garanhões.

A sua primeira geração já excede as mais altas expectativas – como poderá confirmar com as ofertas de destaque no Leilão Online Schockemöhle, que ocorre de 26 a 28 de janeiro.

Confira a coleção AQUI