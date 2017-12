Laura Renwick ganha a Potência do Olympia 15 Dezembro, 2017 7:32

Um dos pontos altos da jornada desta quinta-feira do Olympia International Horse Show, foi sem dúvida a famosa Prova de Potência Cayenne.

Dos quatro participantes que chegaram à quinta ronda, apenas Laura Renwick (GBR) com Top Dollar VI passou a quinta e última barrage sem faltas.

“Foi uma sensação fantástica transpor o muro a 2,20m com zero pontos, na presença deste maravilhoso público”, disse Laura após a prova. “Tive alguma sorte porque na última ronda não consegui a melhor passada para o salto e o cavalo teve que se esforçar para transpor o muro. É a primeira vez que ganho uma prova de Potência. Porém, alcançar este triunfo com um cavalo inexperiente de 8 anos, é uma sensação fantástica.”

Laura recebeu o prémio monetário de €7,425.

Resultados completos AQUI