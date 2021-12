Last Chance Leilão Online Schockemoehle 21 Dezembro, 2021 6:55

É a sua última oportunidade!! E só tem até às 19h00 de HOJE para licitar por um dos fantásticos garanhões de 2 anos no Leilão Online Schockemoehle. Reforce o seu efectivo com um garanhão de 2 anos antes do Natal.

Termina hoje o Schockemoehle-Online Auction de 10 garanhões de dressage das melhores linhagens. Entre esta fantástica colecção estão 4 machos aprovados, nomeadamente os nºs. 6 “Sergeant PS” x Sir Donnerhall – Governor – Londonderry, no. 7 “Vance Joy PS” x Vivaldi – Royal Dance – Donnerhall. no. 3 “Ebano” por Escamillo e o nº2 “Silbereisen” por So Unique.

Participe e garanta o melhor negócio para a sua Coudelaria.