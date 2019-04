King’s Banquet e Vendredi de Loisel vencem GP de Felgueiras 30 Abril, 2019 18:23

A 2ª jornada do Campeonato Nacional voltou a ter como palco o Hipódromo de Felgueiras.

Este evento comemorativo das “Festas dos 23” teve em disputa 6 mangas repartidas pelas categorias de trote e galope, sendo o GP de Felgueiras a prova rainha da tarde.

A tarde iniciou com uma magnífica vitória do equino Sophiana Djil (FR) da quadra Hélder Fernandes com condução do driver Hélder Fernandes sobre a distância de 2100 metros. Seguiu-se mais uma manga de trote sobre os 2100 metros e o vencedor foi Scud Quick (FR) da quadra Maia lidador Troting com condução de Rui Pinheiro.

Antes do GP de Felgueiras na categoria trote, tivemos ainda a uma manga sobre os 2250 onde Colt Black (FR) da quadra Pec Nature foi o vencedor com a condução de Sérgio Oliveira. Já o GP de Felgueiras foi ganho por Vendredi de Loisel (FR), também da quadra Pec Nature e condução de Sérgio Oliveira, mas sobre a distância de 2400 metros.

No galope, o vencedor do GP Felgueiras foi King’s Banquet da quadra Ulfilanis Galope montado por Paulino Oliveira sobre a distância de 1800 metros. Tivemos ainda outra manga reservada a galope sobre os 1800 metros onde Saint Clement (FR) da quadra Associação Porto Racing montado por Ricardo Silva alcançou a sua 1ª vitória no campeonato nacional.

A próxima jornada é já dia 1 de Maio novamente no Hipódromo de Felgueiras às 15:30h.