JEM 2018: Portugal despede-se do Mundial de Dressage (VÍDEO)

Portugal encerrou os Jogos Equestres Mundiais de Dressage em Tryon, em 12º lugar por equipas, com uma pontuação de 202,935 por cento, terminando as competições nestes JEM, com as boas prestações de Maria Caetano Couceiro com o Lusitano Coroado, que se despediu com um dos melhores resultados de sempre de um conjunto português neste campeonato, conseguindo no Grande Prémio 71,165%. Foi o único atleta nacional a passar às meias-finais, conseguindo nesta sexta-feira no Grande Prémio Especial a pontuação de 71,018% terminando na 23ª posição geral individual.

Quanto aos restantes estreantes da selecção nacional neste campeonato, Miguel Ralão Duarte (Xenofonte d’Atela), ficou classificado 54º lugar (66,382%) e Vasco Mira Godinho em 62º lugar com Bariloche, que pontou no Grande Prémio 65,388%.

Miguel Borba Veiga que já havia participado nos Jogos Equestres da Normandia (2014) com Ben-Hur da Broa acabaria repescado à última da hora para este mundial, tendo terminado em 67º lugar (64,208%) na geral individual.

Vitória justa da Alemanha, ao conquistar o ouro por equipas neste Mundial, fechando com uma pontuação de 242,950 pontos.

Na composição da pontuação alemã contaram as exibições da égua Westfalian de 14 anos, Bella Rose 2 de Isabell Werth que conquistou o primeiro lugar individual com 84,829%, seguida do terceiro classificado no Grande Prémio, Sönke Rothenberger com Cosmo que conseguiu 81,444%, e Jessica von Bredow-Werndl com 76,677% montando TSF Dalera BB, na nona posição. Dorothee Schneider com Sammy Davis Jr. teve uma nota de 75,062% e terminou na décima terceira posição.

O segundo lugar do pódio foi ocupado pelos Estados Unidos, com uma pontuação de 233,136 e teve em Laura Graves, o segundo lugar da geral individual, com 81,537%, com o espectacular KWPN Verdades de 16 anos.

A medalha de bronze por equipas foi conquistada com um global de 229,628 por cento pela Grã Bretanha, a escassos quatro pontos dos Estados Unidos e que teve em Charlotte Dujardin, quinto lugar da geral individual, a melhor nota (77,764%), com Mount St John Freestyle. O resultado do Grande Prémio na quinta-feira (13) consolida as candidaturas da Alemanha, Estados Unidos, Grã Bretanha, Suécia, Holanda e de Espanha aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Destaque para a prestação do melhor Lusitano, Alcaide, com o espanhol Claudio Castilla Ruiz que ficou em 13º lugar na geral individual alcançando na meia final 74,103% (GPS) e 72,686% (GP).

Entretanto e devido ao furacão Florence que fustigou a Carolina do Norte, o Grande Prémio Freestyle (ultima prova individual) programado para este domingo foi cancelado.

