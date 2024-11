Já são conhecidos os Campeões Nacionais de Completo de Atrelagem 2024 (VÍDEO)

No âmbito da Feira Nacional do Cavalo e Feira Internacional do Cavalo Lusitano, a Golegã recebeu este fim-de-semana o Concurso de Atrelagem 2*.

Os pódios ficaram assim ordenados, nos diferentes escalões:

🥇Classe de Juniores – Póneis Parelha – Afonso Ribeiro / Pedro Noval

🥇Classe de Juniores – Pónei Singular – Vasco Ribeiro / Rui Pinho

🥇Classe de Ponei Singular – Bernardo Losa / Nuno Silva

🥇Classe de Cavalos Singular – Bernardo Losa / Nuno Silva

🥇Classe de Cavalos Parelha – Filipa Apolinário

🥇Classe de 4 Cavalos – Ana Cristina Guerreiro

Nos dias 8 e 9 de novembro, realiza-se o Combinado de Maratona de Atrelagem 1*, com a participação dos concorrentes apurados nos Campeonatos Regionais. Esta prova acontece em duas mãos:

Primeira mão: sábado (8), às 15h00, no Centro de Alto Rendimento.

Segunda mão: domingo (9), às 11h00, no Arneiro.