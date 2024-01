No último domingo, no Hipódromo de Vincennes, «Izoard Vedaquais» brilhou ao conquistar o Prix de Belgique, a última classificativa para o Prix d’Amerique.

A vitória foi apertada, com «Inmarosa» (Amiral Sacha) e «Go On Boy» (Password) terminando em segundo lugar ex-aequo, assegurando assim as suas posições na partida do aguardado Prix d’Amérique Legend Race, que acontecerá daqui a duas semanas.

Resultados