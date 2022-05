IV Jornada do Campeonato de Equitação de Trabalho: Bruno Pica vence nos Consagrados

A IV Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho integrada no programa da Expoégua 2022 decorreu este fim-de-semana na Golegã com a realização de provas nos escalões Debutantes, Sub-16, Sub-20, Consagrados e Masters.

No escalão Debutantes com 10 participantes, venceu Gilberto Filipe com Morante (Sociedade das Silveiras) ao totalizar 31 pontos. João Gonçalves foi segundo (24pts) e terceiro classificado com Madragoa das Arcas (Coudelaria Manuel Maia Correia) e Majestosa (Coudelaria José e João Veiga Maltez) (23pts). David Duarte Oliveira que ficou em 6º lugar com Novilheiro (criador António Alves Dias), conseguiu a melhor pontuação na prova de velocidade com 11 pontos.

No escalão Sub-16 apenas com 4 participantes, a vencedora foi Lara Carreira com Endiabrado (Joaquim Manuel Tomaz da Cruz) totalizou 12 pontos.

Nos Sub-20, Afonso Resina Antunes com Importante da Broa (Manuel Veiga) foi o vencedor totalizando 14 pontos.

Nos Consagrados, destacou-se Bruno Pica da Conceição com Istambul (Sociedade das Silveiras ) (23pts). Venceu no ensino e a prova de velocidade, enquanto Gilberto Filipe foi segundo classificado com Luar da Caniceira (Herdade da Caniceira) (21pt). Luís Brito Paes ocupou o terceiro lugar do pódio com Horizonte (Dr. António Brito Paes) (20 pontos).

No escalão Masters apenas com dois participantes, venceu Gilberto Filipe com Zinque das Lezírias (Companhia das Lezírias) (10 pts).

O júri foi composto por Jorge Sousa, Nuno Batista, Filipe Trindade e António Vicente.

Resultados completos AQUI