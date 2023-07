Nos dias 21, 22 e 23 de julho, a Praça de Touros do Soito volta a ser palco da Feira do Touro e do Cavalo, um evento dedicado à atividade taurina e equestre, que contará, igualmente, com outras iniciativas associadas à temática, mas também animação musical, mostra de atividades económicas e muito mais.

A IV Feira do Touro e do Cavalo é uma organização conjunta da Junta de Freguesia do Soito, Município do Sabugal e Associação Hípica Amigos do Cavalo.

Um dos pontos altos da feira será o I Concurso de Modelo e Andamentos no sábado (22) que vai contar com a participação de 33 exemplares PSL.

