Isabell Werth conquista a 3ª Final da Taça do Mundo de Dressage em 2017 (VÍDEO) 2 Abril, 2017 9:44

A cavaleira alemã Isabell Werth conquistou pela terceira vez, a Final da Taça do Mundo de Dressage no pavilhão Centrurylink em Omaha (EUA) e foi premiada com 50,900 euros.

Werth depois de vencer com a égua Oldenburg Weihegold o Grande Prémio na passada sexta-feira, brilhou este sábado no Grande Prémio Freestyle alcançando a fantástica média de 90,704%, deixando o segundo lugar para a americana Laura Graves que pontou com o KWPN Verdades 85,307%. Na terceira posição ficou classificado o britânico Carl Hester com o KWPN Nip Tuck sendo pontuado o seu exercício com 83,757%.

Dos seis primeiros classificados, cinco cavalos estão registados no Livro KWPN.

Resultados – 01/04/17

Grande Prémio Freestyle

1º. Isabell Werth (GER) – Weihegold OLD – 90.704%

2º. Laura Graves (USA) – Verdades – 85.307%

3º Carl Hester (GBR) – Nip Tuck – 83.757%

4º. Judy Reynolds (IRL) – Vancouver K – 79.571%

5º. Madeleine Witte-Vrees (NED) – Cennin – 79.046%

6º. Edward Gal (NED) – Glock’s Voice N.O.P. 78.921%

7º. Kasey Perry-Glass (USA) – Goerklintgaards Dublet – 77.068%

8º. Inessa Merkulova (RUS) – Mister X – 76.414%

9º. Steffen Peters (USA) – Rosamunde – 75.879%

10º Kristy Oatley (AUS) – Du Soleil – 75.868%

11º. Mai Tofte Olesen (DEN) Rustique – 74.300%

12º. Marcela Krinke-Susmelj (SUI) – Smeyers Molberg – 74.146%

13º. Maria Florencia Manfredi (ARG) – Bandurria Kacero – 70.696%

14º. João Victor Marcari Oliva (BRA) – Xama Dos Pinhais – 70.321%

Resultados Completos