Irmã do célebre «Quixote MVL» a leilão no CEIA 3 Abril, 2017 13:30

A égua Vespa MVL (Pagão MVL x Sainha MVL) de 15 anos de idade, é um dos grandes atractivos do leilão que se realiza no Centro Equestre Internacional de Alfeizeirão (CEIA) na próxima 4ªfeira pelas 10.00.

Esta égua de genética Alter pura com 1,65m ao garrote, está confirmada gestante do garanhão Equador MVL, para parto em Março de 2018, e estará com uma base de licitação de 6.000€.

É já quarta-feira, 05 de abril, às 10h00, que decorre o primeiro Leilão Público de Cavalos, no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão.