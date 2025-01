II Salão do Cavalo Lusitano: Condições Meteorológicas adiam Provas de Ensino

A APSL informa que, devido às condições meteorológicas adversas, foi necessário cancelar as Provas de Ensino e a admissão de novos conjuntos ao Projeto para Cavalos Lusitanos no Ensino, inicialmente programadas para os dias 23, 24 e 25 de janeiro, durante o II Salão do Cavalo Lusitano.

Apesar do cancelamento, a aula conjunta destinada aos atuais participantes do Projeto e a Admissão de Reprodutores estão mantidas, uma vez que ambas serão realizadas no picadeiro coberto.

As provas para a entrada de novos conjuntos serão reagendadas, e a nova data e local serão comunicados em breve. A APSL reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos.