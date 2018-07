II Jogos Equestres de Ponte de Lima em Agosto 18 Julho, 2018 16:28

O Município de Ponte de Lima “volta a apostar fortemente no setor equestre, com a realização dos II Jogos Equestres de Ponte de Lima”.

O evento vai acontecer de 15 a 18 de Agosto, acrescentando ainda neste período a 1ª edição do evento vínico “Loureiro de Ponte de Lima ConVida”.

“Os II Jogos Equestres de Ponte de Lima pautam-se, como o nome o indica, por uma forte predominância desportiva, tendo como base um conceito inovador e pioneiro a nível nacional, promovendo um leque provas de diversas modalidades, a demonstrações hípicas, e mesmo a atividades de lazer, desde um eclético panorama musical, a passeios a cavalo na Vila Mais Antiga de Portugal”, informou o Município em comunicado.

Estes quatro dias de competição cruzam modalidades, desde o Concurso de Saltos, o Ensino, a Equitação de Trabalho, a Atrelagem, “aos quais se somaram Cavalhadas e Corridas de Garranos e horseball”.

Acrescenta-se ainda a 1ª edição do “Loureiro de Ponte Lima Com Vida” evento que surge no âmbito das atividades que o CIPVV – Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde dinamiza na promoção e valorização da casta Loureiro.

O Pavilhão de Feiras e Exposições, acolhe este 1º evento vínico que “tem como missão reunir os produtores de outras regiões de Portugal no sentido de aprofundar conhecimentos pela comparação das diferentes castas, aromas, assim como o seu terroir”.

Estão previstas Provas, agendadas para os dias 17 e 18 de Agosto, respetivamente das 18h às 23h00 e das 17h às 23h00