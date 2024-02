«Idao de Tillard» vence o Prix de France (VÍDEO)

O trotador francês «Idao de Tillard», conduzido por Clément Duvaldestin, venceu o Prix de France em Vincennes neste domingo. O cavalo de 6 anos sucede «Bold Eagle», o último campeão a conquistar a dobradinha no Prix d’Amérique-Prix de France (2016 e 2017). A nova estrela do trote mundial, de pelagem castanha, derrotou o cavalo francês «Go On Boy», sob a condução do driver Romain Derieux, que ficou em segundo lugar, após uma final emocionante.

Adotando uma estratégia cautelosa, «Idao de Tillard», ainda distante da metade da corrida, aproximou-se gradualmente da égua italiana «Ampia Mede SM» antes de fazer uma aceleração deslumbrante nos últimos 500 metros para vencer com grande facilidade.

Daqui a duas semanas, os melhores trotadores do mundo competirão desta vez no Prix de Paris, uma corrida de maratona (4.150 metros) durante a qual percorrerão o percurso clássico da pista grande duas vezes.

Resultados