Horse Economic Forum lança plataformas para ofertas de emprego

O Horse Economic Forum lançou esta quinta-feira, dia 16, duas novas ferramentas no seu site, que funcionarão como fóruns de partilha de oportunidades de negócio no setor equestre, por um lado, e divulgação e oferta de emprego, por outro. Em conjunto, o Horse Business Opportunities e o Horse Jobs prometem dinamizar, cada vez mais, o setor da economia do cavalo em Portugal.

O objetivo do Horse Business Opportunities é contribuir para a formação de um novo circuito de negócios no setor equestre, facilitando contactos e divulgando oportunidades de compra e venda de cavalos, mas também de atrelados ou ferraduras.

Já o Horse Jobs pretende afirmar-se como o primeiro fórum de oferta e partilha de oportunidades de emprego na área, com expressão não só no país, mas também no contexto internacional.

“Estas duas ferramentas, disponíveis na Alter Agenda, no site do HEF, são mais um contributo importante para dinamizar a economia do cavalo. Portugal tem de estar focado nas enormes oportunidades que existem por explorar no mercado europeu, pela proximidade óbvia que lhe assiste, mas deve estar igualmente atento a mercados emergentes, em franco crescimento ou já com enorme expressão, como são exemplos os EUA, a China ou países africanos”, afirma Raquel Palmeiro, vereadora do Município de Alter do Chão.

Já Gilberto Filipe, cavaleiro bicampeão do mundo de Equitação de Trabalho, sublinha a importância de “numa única plataforma se congregarem duas ferramentas importantes e que fazem falta, quer do ponto de vista dos negócios – compra e venda de cavalos -, quer da procura e oferta de emprego, uma carência que se regista e que é preciso ajudar a colmatar no setor equestre”.

O Horse Economic Forum é a maior iniciativa realizada em Portugal sobre a Economia do Cavalo e vai, pela primeira vez, avaliar o impacto económico deste setor. O Annual Report deverá ser divulgado já em maio de 2023.