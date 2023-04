«Horace du Goutier» e os favoritos brilham em Saint-Brieuc

O Grand National du Trot, fez uma passagem pelo Hipódromo Saint-Brieuc pela primeira vez, esta quarta-feira. Para a quarta etapa do circuito 2023, os favoritos fizeram mais do que manter as suas posições: eles conquistaram as três primeiras!

«Horace du Goutier» com o driver Hugues Monthulé, a 800 metros da linha de chegada passou para a liderança do pelotão. Nem a égua «Glamour Queen» que foi segunda classificada, nem o líder da classificação geral, «Gaspar d’Angis» que ficou em terceiro, e foi o único cavalo a terminar a prova, conseguiram contestar a superioridade de Horace du Goutier na fase final.

Este cavalo oferece assim, uma ótima recompensa ao seu driver Hugues Monthulé, e ao treinador Sébastien Guarato. Guarato mantém todas as opções em aberto para o futuro: “Veremos se temos outras etapas partindo na liderança como hoje, para continuar no Grand National du Trot. Mas o cavalo também pode ter outras corridas, pois é um animal capaz de fazer coisas incríveis. Certamente ainda não mostrou tudo…”. Com os 15 pontos conquistados nesta etapa o cavalo passa para a liderança da classificação geral.

A próxima etapa será em 24 de Maio no Hipódromo Croisé-Laroche, (Marcq-en-Baroeul) onde «Hip Hop Haufor» está anunciado. Ele é a grande promessa da corrida.

Resultados