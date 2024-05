Hipódromo das Romanas recebe Internacional de Saltos em Junho

O Concurso de Saltos Internacional de Pedras Salgadas (CSI2*) está de regresso, de 7 a 9 de junho, ao mítico Hipódromo das Romanas onde se realizam provas equestres desde 1929.

A competição equestre mais antiga realizada em Portugal está de volta com perspetivas de muito sucesso. O CSI2* de Pedras Salgadas é um dos concursos mais elogiados pelos cavaleiros e foi reconhecido pela Federação Equestre Internacional como um exemplo, quer na organização quer pela fantástica pista de relvado natural.

As competições realizam-se durante o fim de semana, desde a manhã de sexta-feira (07) até ao final da tarde de domingo (09), começando pelas provas nacionais e terminando com o Grande Prémio que vai distribuir €28.200 em prize money. Os percursos estão a cargo de José Corte-Real Santos.

São esperados cavalos e cavaleiros de grande nível, com uma perspetiva de mais de uma centena de cavalos e dezenas de cavaleiros oriundos de vários países, em especial do continente Europeu. A nível cultural, é de destacar a Gala Equestre no dia 8 de junho em especial com o cavalo lusitano.

Promovido por Município de Vila Pouca de Aguiar e Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, organizado pela empresa NPimenta e integrado no Portugal Horse Tour, o Concurso Internacional de Pedras Salgadas contará com uma prova para o ranking da Federação Equestre Internacional, contando também com o apoio institucional da Federação Equestre Portuguesa, patrocinadores e media partner.

Localizado no belo lugar das Romanas e dotado de excelentes condições com 32 boxes, 2 picadeiros, bancadas, casa do tratador e outras mais-valias que o colocam entre os melhores do país, o Centro Hípico de Pedras Salgadas foi recentemente distinguido pela Federação Equestre Portuguesa como Centro de Formação e Exame com a distinção de 2 estrelas, estando apto para a realização de Exame de Sela 4, elevando assim as competências nos serviços prestados ao setor equestre.