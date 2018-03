Hipódromo da Maia recebe primeira prova do Campeonato Nacional 28 Março, 2018 6:01

A primeira jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos de 2018, da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida (LPCPCC), vai ocorrer no dia 8 de Abril, pelas 15:30 horas, no Hipódromo Municipal da Maia.

A competição contará com duas modalidades, sendo estas trote e galope. Serão disputadas as provas de 2000m, 2200m e 2400m na modalidade trote, enquanto no galope estarão a competição os 1550m, os 1800m e os 2000m.

A organização desta competição cabe ao Centro Equestre da Maia e à Comissão de Festas em Honra de Santo António de Silva Escura, com o apoio da Câmara Municipal da Maia.