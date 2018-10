Hello Sanctos regressa às pistas! (VÍDEO)

Após um inicio do ano afastado dos pódios, o britânico Scott Brash pode agora olhar de forma positiva para a recta final de 2018. Brash, encontra-se esta semana no Mediterranean Equestrian Tour em Oliva Nova, Espanha, com três dos seus melhores cavalos, entre os quais a lenda viva, Hello Sanctos.

Hello Sanctos que esteve fora das competições desde os finais de 2015 devido a uma lesão, este filho de Quasimodo van de Molendreef, regressa às pistas com o seu grande parceiro, Scott Brash. Aos 16 anos esperamos que Hello Sanctos possa voltar a conquistar o lugar mais alto do pódio.

Este cavalo propriedade de Lady e Lord Harris e de Lady Kirkham, encontra-se sem dúvida entre os melhores cavalos do mundo. Nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 teve um papel fundamental na conquista da medalha de ouro por equipas. A partir daí venceu vários G.P.’s importantes em todo o mundo, entre estes, Genebra, Aachen e Calgary que converteram Scott Brash no primeiro e único vencedor do Grand Slam. Também em Genebra sagrou-se campeão do Top 10, vencendo por duas temporadas consecutivas a final do Longines Global Champions Tour. Em 2013, além da vitória no LGCT, o conjunto conquistou o bronze individual nos Campeonatos da Europa de Herning.

Hello Sanctos, não tendo mais nada a demonstrar ao mundo, e tendo em conta a sua idade, esta poderia ser uma oportunidade de terminar a sua carreira desportiva num bom estado físico.

Ao seu lado vai encontrar duas fantásticas companheiras que também estão de volta à competição, nada menos que Ursula XII e Hello M’Lady. A primeira com 17 anos e vitórias em Calgary, Doha e no México, regressa após uma pausa de quatro meses. A segunda, com 12 anos, tem no seu palmarés vitórias no CSI5* de Monaco e na Taça do Mundo Longines de Londres.

Brash, com o regresso dos seus cavalos mais experientes e uns quantos jovens talentos, pode aspirar a grandes expectativas em 2019.