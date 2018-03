Gronskovlunds Romeeo vendido para os Estados Unidos 26 Março, 2018 12:33

O talentoso cavalo dinamarquês, Gronskovlunds Romeeo, da cavaleira portuguesa Maria Amaral foi vendido à cavaleira Akiko Yamazaki, patrocinadora do cavaleiro olímpico americano, Steffen Peters. Akiko Yamazaki é também proprietária dos cavalos de Grande Prémio, Ravel, Legolas e Rosamunde que são montados por Steffen Peters.

Gronskovlunds Romeeo foi comprado por Maria Amaral em Novembro 2016, tendo participado em mais de 10 provas conseguindo notas nunca abaixo dos 70%. A melhor classificação deste conjunto foi um 8º lugar no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos na final de consolação, com uma nota acima dos 74%.

Maria Amaral e Romee foram ainda campeões nacionais no escalão de cavalos de 7 anos. Venceram todas as provas nacionais em que competiram, incluindo a São Jorge já este ano com a nota final de 72,9% entre 15 participantes.

De recordar que Maria já tinha vendido Illuster para os Estados Unidos em 2016, o qual tem conseguido grandes resultados em competição, com várias notas acima de 72-73%.

Quote:

“Estou feliz de mais uma vez vender um cavalo que evidencia grande potencial, para uma equipa topo dos E.U.A., e que certamente vai assegurar uma vida e um futuro feliz para Romeeo.

O Romeeo é um cavalo com um carácter fantástico e com grandes qualidades para o desporto em geral, mas especialmente para o Grande Prémio. Acho que vai ter um óptimo futuro com a sua nova cavaleira. Estou agora focada no Lusitano Fidalgo, com o qual pretendo competir este ano em Grande Prémio, e possivelmente juntar mais 1-2 cavalos à equipa durante o ano”, afirmou Maria.