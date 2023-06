Grand National du Trot: Laval recebe a 6ª etapa

Realiza-se esta quarta-feira (7), a 6ª etapa do cobiçado Grand National du Trot no Hipódromo de Bellevue-la-Forêt, em Laval. Com um total de 14 corridas ao longo do ano, a série já vai a metade do programa, com a final a ser disputada no Hipódromo de Vincennes, no dia 3 de dezembro.

Desde a sua criação em 1982, esta série incorporou ambos os tipos de procedimentos de largada, mas, para 2023, o Le Trot, órgão regulador do trote francês, optou por reduzir o número de corridas com largada móvel para apenas uma, a de La Rochelle (13 de julho).

A etapa de Laval tem a categoria de Gr.3 e será disputada sobre a distância de 2850 metros, com um prémio total de €90.000, atraindo cavalos de todo o país.

«Gaspar D’Angis» vencedor das três últimas cinco etapas, lidera a tabela com uma margem considerável em relação a «Howdy Partner» e «Harlem De Bucy».

«Horace Du Goutier» vitorioso em Saint-Brieuc, bateu tanto «Glamour Queen» como o líder da tabela, e espera-se que eles também estejam na lista de participantes. Outros possíveis destaques incluem «Hidalgo Des Noes», o consistente «Harlem De Bussy» e o «Gangster Du Vallon», que deve encontrar esta corrida menos árdua do que o Gr.2 Prix des Ducs de Normandie.

Parceiro fiel do cavalo de Jean-Michel Baudouin, Eric Raffin lidera o desafio dos drivers do GNT, com 40 pontos de vantagem sobre o rival mais próximo, Franck Nivard. Baudouin lidera a tabela de treinadores com 57 pontos, 37 à frente do sueco Tomas Malmqvist, que ocupa a segunda posição.

Com oito etapas restantes após a edição de Laval, estas classificações ainda podem mudar significativamente, uma perspetiva que desperta a curiosidade tanto do público como dos profissionais.