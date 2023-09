Grã-Bretanha assume liderança no Europeu de Dressage 2023 (VÍDEO)

A Grã-Bretanha assumiu a liderança no ranking por equipas no primeiro dia do Campeonato Europeu de Dressage FEI 2023 em Riesenbeck, (Alemanha) esta quarta-feira.

Uma performance impressionante do veterano de 56 anos, Carl Hester, no Grande Prémio, com seu garanhão relativamente novo, Fame de 13 anos. Obteve 78,540, a maior pontuação do dia, conseguindo para a Grã-Bretanha uma estreita vantagem sobre a Alemanha, em segundo lugar, com 77,174, enquanto a Dinamarca ficou em terceiro com 74,410.

Áustria e Espanha, ambas lutando por uma das três vagas por equipas, oferecidas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, estão em quarto e quinto lugares na classificação provisória. França e Holanda dividem o quinto lugar com a Espanha, já que as três equipas terminaram com a mesma pontuação (71,584).

Em representação de Portugal, a estreante nestes campeonatos, Maria Pais do Amaral com Hot Hit Old Campline roçando os 70% no Grande Prémio, colocou Portugal no 10º lugar provisório por equipas.

As medalhas por equipas serão decididas ao longo de dois dias, com mais de 33 conjuntos a competir no Grande Prémio esta amanhã.

Resultados AQUI