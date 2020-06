Golegã reinicia a competição no próximo fim-de-semana

Após o período de confinamento e de controlo à pandemia de COVID 19 e com a reabertura da prática da competição federada outdoor, a Golegã – Capital do Cavalo, reagendou alguns dos seus concursos e irá iniciar a competição no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, já no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de Junho, com um Concurso Nacional e um Concurso Regional de Ensino.

Seguir-se-á no fim de semana de 19 a 21 de Junho, um Concurso de Saltos Nacional B e uma Taça da Juventude na mesma disciplina.

Após o mês de Agosto, vários outros concursos estão agendados, incluído o Critério de Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos em Setembro.

Apenas o Horseball aguarda, para já, uma possível abertura da competição, por se tratar de uma disciplina coletiva, sendo que também nesta modalidade a Golegã está preparada para iniciar a competição.

Nesta fase e por imposição governamental, todos os concursos serão realizados à porta fechada.

A Golegã que, durante a pandemia, foi um dos concelhos com menor número de casos (apenas 1 ativo) apostou também no apetrechamento do Hippos de modo a cumprir todos os requisitos exigíveis pelas autoridades de saúde, garantindo-se assim a segurança possível durante estes próximos eventos.

