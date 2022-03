Golegã lança marca turística ‘Visit Golegã’

A Câmara Municipal da Chamusca vai lançar na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) uma nova marca exclusivamente dedicada à promoção turística do Concelho, o ‘Visit Golegã’.

O município apresentou esta quarta-feira (16), a sua nova marca inspirada no ex-líbris da Golegã, o Cavalo. A nova imagem destaca o “G” de Golegã, simbolizando a abrangência das freguesias de Azinhaga, Golegã e Pombalinho. O logótipo conta com elementos identificativos dos rios que banham a região e dos contornos dos campos e caminhos agrícolas da lezíria. As cores de referência são o azul do município que se associa ao castanho-terra dos campos ribatejanos.

Será ainda lançada uma plataforma turística online, disponível a partir de amanhã em www.visitgolega.com, com visualização web e mobile, destinada a promover e divulgar a oferta turística, cultural e desportiva da autarquia e do sector privado. Aqui vai ser possível acompanhar todas as novidades da agenda cultural e desportiva, verificar quais são os produtos turísticos em voga, consultar os melhores alojamentos para pernoitar e desfrutar da riqueza gastronómica dos restaurantes desta magnífica vila ribatejana.

Durante a BTL o Município dará a conhecer vários produtos turísticos, com destaque para as Comemorações do Centenário de José Saramago, a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, os Caminhos de Santiago e o Turismo Equestre. Serão ainda sorteadas ofertas de experiências turísticas disponibilizadas pela autarquia e por diversos agentes turísticos locais.

“Este é um grande passo no sentido de potenciar o turismo no nosso concelho e de elevar a Golegã como um destino turístico de excelência!”, refere António Camilo, presidente da autarquia.