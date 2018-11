Golegã: «Jasmim Plus» o Lusitano Campeão dos Campeões 2018

O garanhão aprovado (76,50 pts) «Jasmim Plus», (Escorial x Estrela Plus por Peralta Pinha), Campeão Macho 2018 da Raça no Festival Internacional do Puro Sangue Lusitano, de 4 anos, do criador Dressage Plus, propriedade do colombiano D. Gustavo Adolfo Pica Gonzalez e montado por Nuno Chaves de Almeida, recebeu agora um dos prémios mais desejados da Feira Nacional do Cavalo na Golegã, o de Campeão dos Campeões de Modelo e Andamentos.

Já “L-Chantender da Hermida”, do criador Coudelaria Quinta da Hermida e propriedade de Pedro Horta Osório, foi eleito Campeão de Raças, tendo sido também galardoado como o melhor cavalo da raça Português de Desporto.

Os títulos foram entregues na tarde de sábado no picadeiro central, perante milhares de pessoas que enchiam por completo o Largo do Arneiro.

O programa prosseguiu com um agradecimento aos criadores que integram a Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe. Neste âmbito foram homenageados dois cavalos luso-árabes: «Joselito», do criador Sociedade das Silveiras, foi eleito o melhor cavalo reprodutor e «Goya», de João Moura JR. do criador Saúl D`Almeida, foi considerado o melhor cavalo luso-árabe de 2018. Seguiu-se a entrega de prémios pela Feira Nacional do Cavalo a todos os campeões nacionais nas várias disciplinas equestres.

Apresentação do Pónei da Terceira

Na noite de sexta-feira (09) teve lugar a apresentação do Pónei da Terceira pela Associação dos Criadores e Amigos do Pónei da Terceira (ACAPT), onde ficou bem patente a sua versatilidade para o desporto equestre. Recorde-se que o Pónei da Terceira foi reconhecido como raça autóctone em 2014, sendo a quarta raça de cavalos em Portugal, juntamente com o Lusitano, Sorraia e Garrano.

Depois da apresentação do novo ferro desta raça, a Associação demonstrou que este equídeo de pequeno porte é adaptado à iniciação e formação de jovens cavaleiros. O Volteio, a Equitação de Trabalho, a Dressage, os Saltos de Obstáculos, a Atrelagem e finalmente o carrocel, foram as disciplinas apresentadas no picadeiro central da Feira da Golegã.

Esta exibição contou com a participação de Raquel Falcão Dressage e Luísa Canelas na atrelagem. O momento foi abrilhantado pelo pela voz dos fadistas Gonçalo da Câmara Pereira e Ana da Câmara Pereira, acompanhados por Nuno Martins e Mico da Câmara Pereira.

Programa de domingo 11 de Novembro- DIA DE SÃO MARTINHO

PORTA DE FERNÃO LOURENÇO

12h30 – Partida do Cortejo dos Romeiros de São Martinho

IGREJA MATRIZ

13h00 – Bênção dos Romeiros de São Martinho

ARNEIRO DA FEIRA

13h30 – Chegada do Cortejo dos Romeiros à Capela de São Martinho

14h30 – Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade (Cavaleiros Consagrados e Masters), Podium dos Campeões Nacionais de Equitação de Trabalho

17h30 – Final do Torneio Ibérico de Horseball

