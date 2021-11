Golegã: Filipe Ferreira Gonçalves conquista V Troféu Pedro Faria 9 Novembro, 2021 10:16

Perante numerosa assistência no Arneiro da Feira Nacional do Cavalo, Filipe Ferreira Gonçalves montando Scoobys VIP, conquistou a prova mais importante deste sábado à noite, Prova de Seis Barras, Troféu Pedro Faria, que começou com obstáculos a 1,20m, com 4 barrages sucessivas para os percursos sem faltas. Filipe Gonçalves foi o único a superar sem faltas os exigentes 1,60m da última barrage, deixando o segundo lugar ex-aequo, para Nuno Martins com Crown Lady e Hugo Carvalho com Gaitse, ambos penalizaram quatro pontos na quarta barrage.

Esta prova de potência que foi muito disputada por 12 conjuntos, provou ser a mais animada da segunda jornada do Concurso Especial de Saltos. O público apoiou com entusiasmo os seus conjuntos preferidos.

