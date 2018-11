Golegã: Dia de S. Martinho com muita chuva encerra feira 12 Novembro, 2018 7:15

Definitivamente, São Pedro anda zangado com São Martinho. O último dia da Feira da Golegã ficou marcado pelo mau tempo que afastou muitas pessoas do Largo do Arneiro.

Tanto o cortejo dos Romeiros de São Martinho como o horseball foram cancelados. A única prova que decorreu foi a prova de velocidade da final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.

Vencedores do Campeonato de Equitação de Trabalho 2018

Entre 9 e 11 de Novembro disputou-se a final do XX Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho.

No escalão Masters esteve apenas Gilberto Filipe Lopes Silva com Zinque das Lezírias que totalizou 6 pontos. Este cavaleiro foi também o vencedor do escalão de Consagrados montando Endiabrado (25pts). João André Gonçalves, com Damasco foi 2º classificado (17pts), enquanto Mafalda Galiza Mendes ocupou a 3ª posição com Gambrino (16pts). Esta amazona foi também a vencedora no Escalão Debutantes com Isco (22pts). Já João André Gonçalves foi 2º classificado com Gracioso II (18pts). João Bento fechou o pódio com Israel (16pts).

Dos quatro conjuntos que estiveram em prova em Sub-20, Gonçalo Mendes Morais e Estoque foram os campeões (15pts). Diogo Duarte Oliveira foi 2º classificado com Heros (8pts), seguido de Margarida Costa e Elbano (6pts).

No escalão de Sub-16 o pódio foi feminino com Carolina Mendes Mariani a sagrar-se campeã com Faial (16pts), seguida de Nicole Silva e Habil (12pts). Marta Fernandes Marques em 3º com Diamante (9pts).

O Júri foi composto por Cláudia Matos (Presidente), Nuno Santos Pereira, Rui Rosado, António Vicente e Mário Pimentel.

