Golegã: Convite para evento Local Stakeholders for Global Market

O Município da Golegã, o Município de Alter do Chão e a Associação Feira Nacional do Cavalo convidam para o evento Local Stakeholders for Global Market – The Coopetitive Relationship. Juntos vamos debater a coopetição na economia do Cavalo. Como podemos cooperar para exportarmos mais?

Esta iniciativa é integrada no Horse Economic Forum.

Inscrições até 8 de novembro:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nUJ5QjwEbk21f2yl7t5Yd8sD_3xGLlVFlvl1rSWl04RUQ1NKWTg3UU1MRDA3REFBNEdKSjlUUVA3Mi4u ou envio de email para eventos@horseeconomicforum.com