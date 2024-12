Golegã avança com Feira do Cavalo a Património Cultural da Humanidade

A Câmara Municipal da Golegã iniciou o processo para tornar a Feira Nacional do Cavalo Património Cultural Imaterial de Portugal, com o objetivo de, futuramente, alcançar o reconhecimento como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. O anúncio foi feito no sábado passado pelo Vice-presidente da autarquia, Diogo Rosa, durante a reinauguração do Cine-Teatro Elisa Tavares Bonacho.

Segundo o autarca, o evento, realizado anualmente em novembro, consolidou-se como um marco cultural e turístico de dimensão nacional e internacional. Desde 2022, tornou-se financeiramente sustentável, reforçando a sua importância estratégica para a região. “A Feira do Cavalo é um certame único, que reúne milhares de visitantes, talvez milhões, e é reconhecida como o maior evento do Alentejo-Ribatejo pela Entidade Regional de Turismo”, afirmou Diogo Rosa.

O vice-presidente destacou a longa tradição do evento, que remonta a mais de 450 anos, e a sua relevância para o universo do cavalo, especialmente o cavalo Lusitano, reconhecido por suas características únicas. Para ele, a interação harmoniosa entre as pessoas e os animais nas ruas é um elemento cultural que merece preservação.

A candidatura pretende também valorizar práticas associadas, como o traje típico de equitação e a forma de montar. “Decidimos, em conjunto com a Direção da Associação Feira Nacional do Cavalo, apresentar uma candidatura que demonstre à UNESCO a qualidade e singularidade deste evento”, explicou.

Sustentabilidade e Expansão

Desde 2022, a Feira tem apresentado resultados financeiros positivos, revertendo anos de prejuízo. Rosa revelou que a rentabilidade recente permitiu desenvolver um plano de negócios que incluiu a aquisição de terrenos para a expansão. “Esse investimento é fundamental para melhorar as condições e aumentar o retorno financeiro”, afirmou.

Pela primeira vez em muitos anos, o Município não precisou de transferir recursos para a Associação Feira Nacional do Cavalo. “Investimos mais no evento, especialmente em segurança e limpeza, garantindo que o certame continue a crescer e a oferecer uma experiência de qualidade para os visitantes”, concluiu o autarca.

