GNR de Pinhal Novo recupera material de equitação furtado 18 Junho, 2019 18:23

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial do Pinhal Novo, no dia 15 de Junho, efectuou a recuperação de diverso material de equitação que havia sido furtado naquela localidade.

Após ter sido apresentada denúncia por parte do lesado, os militares encetaram diligências policiais que permitiram localizar todo o material furtado, no mesmo dia da denúncia. O material encontrava-se escondido numa habitação, na posse de dois indivíduos já identificados pela prática destes ilícitos.

Do material recuperado, no valor aproximado de cinco mil euros, destaca-se o seguinte :

13 guias;

10 cabeçadas de prisão;

Quatro cobrejões;

Três suadouros;

Três arreios;

Duas cabeçadas;

Dois bridões;

Vários medicamentos.

O material recuperado foi devolvido ao legítimo proprietário.

Os suspeitos, dois homens de 18 e 25 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal.

Fonte: GNR