Gilberto Filipe entrevistado no “Conta-me” dedicado aos cavalos (VÍDEO) 26 Maio, 2021 7:15

Gilberto Filipe foi o primeiro entrevistado no “Conta-me” dedicado aos cavalos, com o mesmo nome do programa que consta na grelha da TVI.

Rui Oliveira Nunes conduz a primeira entrevista do ‘Conta-me’, programa com o mesmo nome que aquele que a TVI emite, contudo produzido pela marca O Mundo da Equitação.

O entrevistado é o cavaleiro Gilberto Filipe.

“Já podem assistir no nosso canal ao nosso primeiro programa, Conta-me, com o Rui Oliveira, na casa do campeão do mundo de equitação de trabalho, Gilberto Filipe“, refere a legenda na partilha do vídeo nas redes sociais.

‘Conta-me’, recorde-se, é o nome do programa da TVI que vai para o ar todos os sábados e onde apresentadores como Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes fazem entrevistas de vida e carreira a figuras públicas portuguesas de renome.