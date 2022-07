Gilberto Filipe Campeão do Mundo de Equitação de Trabalho 2022 em França

O cavaleiro português Gilberto Filipe com Zinque das Lezírias, conquistou nesta sexta-feira, a Medalha de Ouro no VI Mundial de Equitação de Trabalho 2022 (148 pontos), renovando o título conquistado em 2018, após vencer as provas de Ensino e de Maneabilidade e ficar classificado em segundo lugar na Velocidade.

Mafalda Galiza Mendes com Isco foi Medalha de Prata com 143 pontos, enquanto a francesa Julie Alteyrac com Califaes recebeu o bronze (131pts). Tiago Alves com Eoxido alcançou o 9º lugar (114 pts) e Luís Brito Paes terminou em 10º com Horizonte (113pts).

A vitória na prova de Velocidade coube ao “rookie” português, Tiago Alves, que fez uma prova de cortar a respiração com o Lusitano Eoxido, sendo lhe atribuído 50 pontos em 138,37s. Gilberto Filipe foi segundo classificado com Zinque das Lezírias (48pts – 144,99s) e Mafalda Galiza Mendes ficou em terceiro com Isco (47pts – 145,26s).

A prova da vaca, que se disputa neste sábado, determinará a equipa vencedora deste mundial. Portugal que ocupa o 1º lugar provisório com 418 pontos, pode consagrar-se tetracampeão do Mundo em 2022.

Resultados – Individual AQUI

Resultados – Equipas AQUI