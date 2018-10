Gerardo Menendez Campeão de Espanha de Saltos de Obstáculos 2018 17 Outubro, 2018 17:36

Terminou no passado domingo (14) o Campeonato de Espanha de Saltos de Obstáculos que decorreu no Club de Campo Villa de Madrid e no qual Gerardo Menendez com o CDE de 11 anos, Costello (Cassino-Cassini) conquistou a Medalha de Ouro.

Após três classificativas, Menendez e Laura Roquet com a égua CDE também de 11 anos, Sandi Puigroq (Diamant de Semilly), somaram ambos 8 pontos. Foi contudo necessário recorrer a um desempate para apurar o campeão. No desempate Roquet derrubou um obstáculo e fez 3 pontos por excesso de tempo, enquanto Menendez não penalizou sobre os obstáculos, somando apenas 1 ponto por excesso de tempo. Bronze para Sara Salom com Clear Concert.

Dois cavalos CDE conquistaram as medalhas de ouro e prata nesta prova tão importante, reforçando a importância da criação do Cavalo de Desporto Espanhol.

RESULTADOS

1º Gerardo Menendez / COSTELLO DC – Ouro

2º Laura Roquet / SANDI PUIGROQ – Prata

3º Sala Salom / CLEAR CONCERT – Bronze

4º Mariano Martínez Bastida / QUICKSILVER (16 pontos)

4º Eduardo Álvarez Aznar / UQUALIN DE SAULCY (16)

6º Gonzalo Busca / USIKA (20)

7º Diego Pérez Bilbao / HELIOS (24)

8ª Carolina Aresu / JOIE DE VIVRE (29)

9º Santiago Núñez / LUANCO (35)

10º Miguel Honrubia / VIDCOG (36)

11º Álvaro Díaz García / UT DE MENJO (42)

Resultado completos AQUI