«Gaspar d’Angis» vence a 5ª etapa do Grand National du Trot (VÍDEO)

«Gaspar d’Angis» demonstrou mais uma vez a sua boa forma ao vencer na passada quarta-feira, a quinta etapa (GIII) do Grand National du Trot Paris-Turf (prémio de €90.000) sobre uma distância de 2.800 metros no Hipódromo Le Croise-Laroche tendo superado uma desvantagem de 25 metros.

Eric Raffin conduziu Gaspar, propriedade de Jean Michel Baudoin, para a sua 12ª vitória na carreira, acumulando em prémios monetários o total de €338.160. «Happy Valley» (Royal Dream) conduzido por Jean-Philippe Dubois foi segundo classificado, após escapar de um acidente no topo da reta. «Hip Hop Haufour» de 6 anos foi terceiro, enquanto «Harlem de Bucy» (Lilium Madrik) foi quarto classificado com Alexandre Abrivard, também com uma desvantagem de 25 metros. «Felix du Bourg» de 8 anos (Quid de Chahains), terminou em quinto com o driver Bruno Marie.

Resultados AQUI