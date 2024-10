Fórum Equitação – “Debater e planear o futuro do desporto equestre em Portugal”

Organizado pela Revista Equitação em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, Universidade Lusófona e a ESCAD, que se realiza-se na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, a partir das 8h30, no Auditório Carlos Avilez no icónico edifício Cruzeiro – Academia de Artes do Estoril.

Com o tema “Debater e planear o futuro do desporto equestre em Portugal”, o evento pretende ser um marco de convergência dos mais diversos agentes do setor e respetivos players – tidos como vitais para o desenvolvimento desportivo e económico do mesmo.

Ao longo do dia, irão realizar-se diversas mesas redondas com a presença de atletas, treinadores, oficiais, criadores, dirigentes, veterinários, tratadores, profissionais médicos e outros especialistas de diversas áreas de atuação.

PROGRAMA

08.30 – 09.00 Receção aos convidados

09.00 – 09.15 Sessão de Abertura e Boas-Vindas

Ana Filipe | Revista Equitação

Carlos Carreiras | CM de Cascais*

09.15 – 09.45 O estado do desporto equestre

Keynote Speaker: Bruno Rente | Presidente da FEP

09.45 – 10.45 Bem-estar animal, ética e sustentabilidade

Moderação: Laurentina Pedroso | Universidade Lusófona

José Lima | Coord. Plano Nacional de Ética no Desporto

Bruno Miranda | Médico Veterinário*

Dinário Seromenho | Comissário FEI

Lurdes Cardiga | Academia Equestre João Cardiga

10.45 – 11:00 Coffee Break

11.00 – 12.00 Modelo económico dos eventos desportivos

Moderação: Eunice Duarte | IP Luso/ESCAD

Ana Elias da Costa | Portugal Team Challenge

Diogo Rosa | CM Golegã

Bruno Barros |Centro Hípico de Esposende

Filipe Pimenta | FG Events

12.00 – 13.00 Estratégias das disciplinas equestres

Moderação: Ana Filipe| Revista Equitação

Francisco Stilwell | Ass. de Concurso Completo de Equitação

Mónica Cortesão | Associação Nacional de Horseball

Filipa Apolinário | Clube de Atrelagem do Zambujeiro

Vasco Avó | Vice-presidente da FEP para os Raides

13.00 – 14.30 Almoço livre

14.30 – 15.00 Homenagem à equipa Portuguesa

Campeã da Europa de Equitação de Trabalho

e ao Eng. João Ralão Duarte (Presidente da WAWE)

Eduardo Carvalho | Revista Equitação

Francisco Kreye | CM de Cascais

Apresentação da Feira Nacional do Cavalo, Golegã

António Camilo | CM da Golegã

15.00 – 15.45 Desafios para atletas promissores

Moderação: Bárbara Ruano Guimarães | Revista Equitação

Afonso Resina Antunes | Cavaleiro de Eq. De Trabalho

Luísa Horta Osório | Cavaleira Saltos Obstáculos e criadora

Catarina Lucas Lopes | Cavaleira e treinadora de Dressage

Miguel Brasão | Cavaleiro de Raides

15.45 – 16.30 Alta competição

Moderação: Bruno Caseirão | Revista Equitação

António Matos Almeida | Cavaleiro de Saltos de Obstáculos

Maria Caetano | Cavaleira de Dressage

Su Dy | Investidora e proprietária de cavalos de desporto

António Frutuoso de Melo| Treinador

16.30 –17.30 O futuro do desporto equestre em Portugal

Moderação: Ana Filipe e Bruno Caseirão | Revista Equitação

Pedro Ferraz da Costa | Criador de cavalos e dirigente

Eduardo Oliveira e Sousa | Companhia das Lezírias

Gonçalo Paixão | Departamento Veterinário da FEI

Manuel Bandeira de Mello | Diretor FEI

17:30 Sessão de encerramento

Pedro Dias | Secretário de Estado do Desporto*

* em confirmação

🕒 Horário: Receção aos participantes a partir das 8h30

📍Local: Auditório Carlos Avilez, Edifício Cruzeiro

Av das Acácias 2, 2765-294 Estoril, Cascais

A entrada é limitada à lotação da sala, sendo necessária a confirmação de presença. Para tal, poderá responder a este e-mail ou clicar no botão abaixo para preencher o formulário.