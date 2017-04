Formação avançada em nutrição e alimentação do cavalo 23 Abril, 2017 7:16

A Ruralidade Verde, em colaboração com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a Escola Profissional do Marco de Canavezes (EPAMAC) e com a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica (APEZ), vai realizar, no próximo dia 8 de Maio, inserida no âmbito da semana Equestre da EPAMAC, um Curso de Formação Avançada com forte componente prática na área de nutrição e alimentação de equinos.

Pretende-se que esta formação forneça os conhecimentos necessários para as boas práticas alimentares de cavalos, prevenção de problemas metabólicos e avaliação de dietas. Esta formação é destinada a criadores, profissionais e técnicos do sector, graduados e estudantes de Engenharia Zootécnica, Agronómica, Medicina Veterinária, detentores de cavalos, treinadores e praticantes de equitação.

As inscrições podem ser efetuadas AQUI