Final da Taça do Mundo: Rodrigo Torres disputou a sua primeira final – Ganhou Jessica von Bredow-Werndl (VÍDEO)

Numa noite repleta de emoção, a alemã campeã olímpica e europeia, Jessica von Bredow-Werndl e a sua égua TSF Dalera BB, de 15 anos, conquistaram a final da FEI Dressage World Cup™ 2022 com uma brilhante prestação no Grande Prémio Freestyle (90,836%), em Leipzig, Alemanha, na noite deste sábado.

Os conjuntos dinamarqueses estavam “on fire”, e apesar de Carina Cassøe Kruth e Danciera de Heiline não terem conseguido derrubar Werth do pódio tendo pontuado 84,971%, a candidata dinamarquesa seguinte Cathrine Dufour, ocupou a segunda posição com o jovem Vamos Amigos, de 10 anos, pontuando 86,164%.

A olímpica alemã Isabell Werth e a égua Weihegold OLD, de 17 anos, vencedoras nas últimas três finais, ocuparam a terceira posição conseguindo 85,921%.

O nosso olímpico Rodrigo Torres com o Lusitano Fogoso Horsecampline alcançou a 14.ª posição no Grande Prémio Freestyle (73,593%) uma pontuação abaixo do que conseguiu na final de Tóquio’2020 (78,943%). Porém a sua participação neste evento significa uma nova e importante experiência para o cavaleiro português.

A final da Taça do Mundo fechou a cortina da melhor maneira com a despedida da brilhante égua Weihegold Old de Isabell Werth.

