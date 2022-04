Final da Taça do Mundo: Jessica von Bredow-Werndl garante pole position (VÍDEO)

A olímpica alemã, Jessica von Bredow-Werndl de 36 anos, confirmou o seu favoritismo esta quinta-feira vencendo com a égua TSF Dalera BB de 15 anos a prova de abertura da final da FEI Taça do Mundo de Dressage 2022 em Leipzig (Alemanha), conseguindo no Grande Prémio (curto) a pontuação de 84,793%,

Pela Dinamarca Cathrine Dufour com Vamos Amigos, foi segunda classificada quebrando a barreira dos oitenta por cento (80,019%), enquanto a alemã e tricampeã em título Isabell Werth com Weihegold OLD ocupou a terceira posição (79,756%).

Um bom teste da dinamarquesa Nanna Skodberg Merrald com Atterupgaards Orthilia de 17 anos, colocou-os em quarto lugar, com uma pontuação de 75,752%.

Quanto à participação do olímpico português, Rodrigo Torres, 35º no Ranking Mundial, e um debutante na final da Taça do Mundo, após uma reprise regular e consistente, com o Lusitano Fogoso Horsecampline, alcançou o 13º lugar tendo pontuado 70,977%.

O Grande Prémio Freestyle que determinará o campeão da final da Taça do Mundo de 2022, será disputado no próximo sábado.

