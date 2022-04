Final da Taça do Mundo 2022: McLain Ward lidera classificação provisória após segunda classificativa (VÍDEO)

Dos 33 participantes, sete ficaram apurados para o desempate. O americano McLain Ward foi o vencedor com «Contagious» após terminar a segunda classificativa com um duplo zero no melhor tempo (44,03s).

Os “rookies” britânicos Harry Charles (22 anos) com «Romeo 88» foi segundo classificado (47,17s), enquanto o seu compatriota Jack Whitaker (20 anos) foi terceiro com «Equine America Valmy de la Lande» (48,66s).

A soma dos resultados de ontem e de hoje transformam-se em pontos para a terceira e a última prova será no domingo em duas mãos.

McLain Ward, parte como líder provisório com zero pontos para a grande final.

Resultados Aqui