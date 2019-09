Festa taurina na Chamusca este fim-de-semana

Uma corrida de toiros com os cavaleiros Rui Fernandes, João Ribeiro Telles e Miguel Moura é a maior atracção do programa da edição da festa taurina Eh! Toiro, que se realiza na Chamusca de 27 a 29 de Setembro.

A toirada, marcada para as 17h00, de 28 de Setembro, sábado, está inserida nas comemorações dos 100 anos da praça de toiros da Chamusca e servirá também para comemorar os 45 anos do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, capitaneados pelo cabo Nuno Marecos, que estarão em praça para pegar em solitário os seis toiros de São Marcos.

Além da tourada, serão três dias de festa brava, de exposição de produtos e de serviços ligados ao mundo taurino e à economia local da Chamusca, complementados por muita animação musical, folclore, etnografia e gastronomia.

Ainda nas actividades taurinas, destaque para as exibições de recortadores no dia 29, às 17h00, na Praça de Toiros. O evento integra ainda largadas de toiros, encierro noturno na rua Direita de São Pedro (sábado, dia 28), largada de bezerros para jovens, maneio de gado bravo, demonstração de toureio a pé, a cavalo e de pegas e ainda um workshop taurino. As actividades taurinas concentram-se no interior da Praça de Toiros que é o ponto central da festa.

“Este evento é um dos eixos de dinamização territorial do concelho da Chamusca e afirma a tradição taurina e tauromáquica do nosso território, que declarou a tauromaquia como património cultural imaterial de interesse municipal”, refere uma nota da autarquia.

Em redor da Praça vão estar instalados os expositores assim como a área de animação, com uma tenda e o palco onde vão acontecer os concertos e as exibições artísticas. Há diversos grupos de música popular e de música flamenca, assim como sevilhanas, folclore local e Dj’s.

PROGRAMA:

27 Setembro – Sexta-feira

21h00 – Inauguração

21h45 – Largada de Toiros

22h00 – Espectáculo de Fados

23h30 – Grupo musical Arte Y Copas

01h00 – DJ Johnny Q.

28 Setembro – Sábado

15h00 – Desfile de Gala

17h00 – Corrida de Toiros

17h45 – Rancho Folclórico do Pinheiro Grande

20h00 – Grupo de música popular Du`outrora

21h30 – Sevilhanas Siempre a Bailar

22h00 – Encierro

22h15 – Largada de Toiros

22h30 – Grupo musical Ginja com Elas

00h00 – About the 90’s – DJ Pedro Galinha

29 set – Domingo

11h00 – Maneio de gado bravo

16h00 – Demonstração de Toureio a pé, Toureio a cavalo e Demonstração de pegas

17h00 – Recortadores

17h30 – Workshop taurino

18h30 – Bezerros para jovens

19h00 – Sevilhanas Las Flamenquitas da Chamusca e Luna Flamenca