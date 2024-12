FEP Eleições – Candidatos apresentam propostas para o Quadriénio 2024-2028

Os dois candidatos à presidência da Federação Equestre Portuguesa (FEP) nas eleições desta quinta-feira (12), realizadas na sede da FEP entre as 10h00 e as 17h00, apresentam propostas ambiciosas para os próximos quatro anos. As promessas vão desde a identificação e formação de novos talentos até ao fortalecimento da performance em competições internacionais.

Roberto Dória Durão, ex-atleta olímpico com participações no pentatlo moderno em Los Angeles 1984 e na esgrima em Seul 1988, é candidato à presidência. Durão compromete-se a “fazer mais e melhor”, com foco na formação de atletas, no desenvolvimento de competições e na divulgação da modalidade.

Por outro lado, o atual presidente da FEP, Bruno Rente, eleito em 2020, procura a reeleição com a promessa de dar continuidade ao trabalho realizado durante o seu mandato. Rente destaca como pontos fortes da sua gestão o crescimento no número de filiados e o momento positivo que a modalidade atravessa.

Listas Candidatas e respetivos subscritores