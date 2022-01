FEP: Arranca o Programa de Preparação para Competição de Alto Rendimento

O Programa de Preparação para a Competição de Alto Rendimento – Dressage, que visa identificar e preparar os conjuntos (cavalo e cavaleiro) dos escalões Sénior e U-25 com capacidade e talento para representar Portugal nas Competições Internacionais de maior relevo, arranca no próximo fim-de-semana no Picadeiro General Duarte Silva – Sociedade Hípica Portuguesa.

Os dois dias de treino serão reservados aos atletas e seus treinadores habituais (porta fechada), e a observação será aberta ao público.

O Programa conta com 2 treinadores de reconhecida experiência e mérito: Kyra Kyrklund (Séniores e Sub25), e Filipe Canelas Pinto (Pónei Riders, Children, Junior e Young Riders).

INFORMAÇÃO:



– A Observação visa apenas permitir compreender o potencial dos Conjuntos;

– A Observação terá lugar no Picadeiro General Duarte Silva – Sociedade Hípica Portuguesa;

– Para participar na Observação os Atletas têm de ter o seu registo FEP em vigor (2022);

– Os Conjuntos devem comparecer no picadeiro 5 minutos antes da sua hora. Devido ao elevado número de Atletas qualquer atraso é suscetível de implicar a não observação do Conjunto;

– Os Conjuntos serão observados em grupos de 3;

– Os Conjuntos que necessitem de maior tempo de aquecimento podem entrar no picadeiro até 15 minutos antes da sua hora e efetuar um aquecimento ligeiro;

– Na Observação pretende-se analisar: (i) o aquecimento e descontração, (ii) os 3 andamentos, (iii) ladeares, (iv) passagens de mão, (v) piruetas a galope, (vi) piaffe, (vii) passage e (viii) dar um feedback ao Atleta sobre o potencial do Conjunto;

-Todos os exercícios acima referidos serão observados apenas por breves momentos. Na – Observação não haverá lugar ao treino do Conjunto

Consulte ao horário dos treinos AQUI