Feira Nacional do Cavalo distinguida com o “Prémio Cinco Estrelas Regiões 2023” – Distrito de Santarém

A XLVI Feira Nacional do Cavalo, XXII Feira Internacional do Cavalo Lusitano e Feira de São Martinho foi distinguida pela primeira vez com o galardão da 6.ª edição do “Prémio Cinco Estrelas Regiões – Distrito de Santarém“ na categoria de Festas, Feiras e Romarias. Uma distinção resultante da escolha direta das pessoas, através de um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que confere às mesmas.

Esta distinção inédita, é fruto da dedicação, empenho, e trabalho de todos os colaboradores do Município, da Associação Feira Nacional do Cavalo, e das mudanças implementadas pela organização nesta última edição, que, ao mesmo tempo, marcaram a diferença sem descaraterizar a sua história, que tanto enobrece esta Vila e nos torna únicos e incomparáveis.

A passagem para a era digital, com a inscrição online de todos os participantes, a distribuição adequada dos expositores, e de todos os comerciantes que operam durante a FNC, a forte melhoria da qualidade das provas de desporto equestre que se realizaram, a garantia da sua sustentabilidade financeira com a angariação e gestão de novos parceiros e patrocinadores, e uma aposta numa comunicação criteriosa, foram alguns dos aspetos fundamentais para este sucesso e para a obtenção desta distinção.

O Município da Golegã tem agora a responsabilidade de continuar a trabalhar no sentido de proporcionar uma melhor experiência a todos aqueles que participam e visitam a Feira Nacional do Cavalo, não descurando as expectativas deste certame que conta com mais de 452 anos de história.”